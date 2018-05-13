الشرطة تكشف حقيقة توزيع حبوب مخدرة خلال مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك؟ (فيديو)

أعلنت الشرطة بمنطقة مكة الكرمة، اليوم الأحد، عن ملابسات لقطة تلفزيونية ظهر فيها مشجع من جمهور الفيصلي، وهو يقوم بتوزيع مادة غير واضحة على عدد من الجماهير بمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء أمس السبت.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي، في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية”، أنّ التحريات الأمنية كشفت أن الشخص الذي ظهر بالمقطع المتداول مواطن في العقد الثاني من العمر وأنّ المادة التي كان يقوم بتوزيعها هي ملصقات عاكسة تحمل لون وشعار النادي الذي تسانده الجماهير.

وأشار إلى أنّ المادة المذكورة يتم وضعها كغطاء على فلاش جهاز الجوّال ويزداد لونها بريقًا مع تشغيله للدلالة على شعار النادي.

وأحرز الاتحاد لقب كأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على الفيصلي في المباراة النهائية بعد وقت إضافي في استاد الجوهرة في مدينة جدة، يوم السبت.

وهذا أول لقب للاتحاد هذا الموسم والتاسع له في هذه البطولة ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال بطل الدوري على لقب كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر بداية الموسم المقبل.

جمهور الفيصلي يوزع حبوب على الهواء???????? pic.twitter.com/zBw4H0drDf — الصامت المزعج ة_ة (@4NxLfAwLH11nQuH) May 12, 2018

وأحرز عبد الرحمن الغامدي هدف الاتحاد الأول بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أنقذ قبلها مصطفى ملائكة حارس التعاون تسديدة قوية من التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة الـ24.

لكن البديل المصري صالح جمعة أرسل تمريرة عرضية في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة حولها سعيد الربيعي برأسه في شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

واستعان الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بنظام حكم الفيديو المساعد ليحتسب هدف ربيع سفياني في الدقيقة المئة رغم أنه ألغاه في وقت سابق بداعي التسلل.

وعزّز عبد العزيز العرياني فوز الاتحاد قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بأربع دقائق عندما هز شباك الحارس ملائكة من مدى قريب.