تركي آل الشيخ: توقعت فوز نادي الاتحاد على الفيصلي بفارق هدفين في نهائي كأس الملك (فيديو)

أثنى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على تغطية قناة “أبوظبي” الرياضية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء السبت،

وقال آل الشيخ: “شهدنا أمس أغلى المناسبات، وتسببت لي تغطية قناتكم مشكلة مع القناة الرياضية السعودية واتصلت عليهم وطالبتهم برؤية تغطيتكم للحدث”.

وعن المباراة، شدد: “كنت مبسوطًا بالحدث أمس، ونزلت لجمهور الاتحاد قبل المباراة بساعتين وقلت لهم متوقع الفوز لكم والفارق هدفان للاتحاد وصفق لي الجمهور بعد الفوز”.

وتابع: “أعد الجميع أن هذا اليوم سيكون عيدًا وفرحًا للناس كل سنة، ونحن لسنا أقل من أي دولة في العالم، الحمدلله كل من عمل في حفل أمس لم يقصروا”.

وأحرز الاتحاد لقب كأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على الفيصلي في المباراة النهائية بعد وقت إضافي في استاد الجوهرة في مدينة جدة، يوم السبت.

وهذا أول لقب للاتحاد هذا الموسم والتاسع له في هذه البطولة ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال بطل الدوري على لقب كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر بداية الموسم المقبل.

وأحرز عبد الرحمن الغامدي هدف الاتحاد الأول بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أنقذ قبلها مصطفى ملائكة حارس التعاون تسديدة قوية من التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة الـ 24.

لكن البديل المصري صالح جمعة أرسل تمريرة عرضية في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة حولها سعيد الربيعي برأسه في شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

فيديو || معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يتواجد في أرضية ملعب الجوهرة و يحيي الجماهير الحاضرة

⁦#KSA_SPORTS⁩ pic.twitter.com/t8xXwzOlPO — KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 12, 2018

واستعان الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بنظام حكم الفيديو المساعد ليحتسب هدف ربيع سفياني في الدقيقة المئة رغم أنه الغاه في وقت سابق بداعي التسلل.

وعزز عبد العزيز العرياني فوز الاتحاد قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بأربع دقائق عندما هز شباك الحارس ملائكة من مدى قريب.