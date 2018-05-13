الوليد بن طلال يقدم مكافأة مليون ريال لنادي الاتحاد السعودي.. ونواف المقيرن يعد الجماهير بأنباء سارّة

أعلن نواف المقيرن، الرئيس المنتظر لنادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل، عن صرف مكافأة خاصة من حسابه الشخصي للاعبي العميد.

وقال المقيرن: “الحمد لله.. نهاية مثالية لموسم صعب للغاية على الاتحاد، وهذا أفضل شيء نقدمه للجماهير.. كنا نحتاج هذا التتويج والجماهير أيضًا بعد صبرها علينا طوال الموسم، والتتويج الحقيقي بالنسبة لنا هو تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “بإذن الله من إنجاز لآخر في الموسم الجديد ولدينا أنباء سارة للجماهير، وبداية خير لعودة البطولات إلى خزائن الاتحاد”.

بتشريف والدي @KingSalman، تشرفت بحضور #نهائي_كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

وأشكر أخي معالي @Turki_alalshikh على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة. وأبارك لنادي #الاتحاد @ittihad الفوز بالكأس وأقدم مكافأة مليون ريال سعودي.https://t.co/G1bWQg793N

. pic.twitter.com/ycVzW2eEuI — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 13, 2018

بينما نشر الأمير الوليد بن طلال تغريدة مرفقة بمجموعة من الصور في نهائي الكأس، تضمنت لقاء جمعه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووصف الوليد، الملك سلمان، في تغريدته بـ”والدي”، و”والد الأمة”، بعدما أرفق تغريدته بصوره وهو يصافح العاهل السعودي.

وقال بن طلال، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع “تويتر”: “بتشريف والدي الملك سلمان تشرفت بحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وتابع: “أشكر أخي معالي تركي آل شيخ (رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية) على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة”.

وقدم الوليد في نهاية تغريدته مكافأة إلى فريق “اتحاد جدة” السعودي، الفائز بالكأس، والتي بلغت مليون ريال سعودي.

وكان الملك سلمان قد حضر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب “الجوهرة” بمدينة جدة السعودية، بين اتحاد جدة والفيصلي، وحصد اتحاد جدة اللقب بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.