رئيس نادي الاتحاد السعودي يكشف علاقته بقضية فهد المرداسي وكواليس الإيقاع به (فيديو)

شدد حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد السعودي المكلف، على أنه كان الطرف الثاني في أزمة الحكم الدولي فهد المرداسي، والذي تم على إثرها استبعاد الأخير من إدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وإحالته للمباحث الإدارية.

وقال الصنيع خلال لقائه مع برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “mbc action”، مساء السبت: “الموضوع ماشي في التحقيقات وبالنسبة لي لست مخولا بإعطاء تفاصيل، وكل ما حدث من أول يوم كنت بشكل مباشر مبلغ به الجهات المختصة، وبدأ الخميس وانتهى الجمعة”.

وأضاف: “لم يكن بيننا سوى العلاقات الرياضية، واللي جعلني مطمئن هو سرعة اتخاذ القرار في الهرم الرياضي وفيه موضوع بهذه الخطورة وتتكلم عن شيء فيه حساسيات فأنا كنت داخل ملعب نهائي كأس الملك وأنا مطمئن، هناك بعض المعطيات أعطيتها للجهات المختصة التي أصبح القرار بيدها الآن، والموضوع به أدلة قوية وفيه بعض الخطوات التي تمت قبل اتخاذ القرار النهائي”.

#اكشن_يا_دوري

حمد الصنيع: قضية الحكم فهد المرداسي في طور التحقيق ولا يحق لي أن أتحدث بها لكنني بلغت الجهات المختصة يوم الخميس الماضي وعلاقتي بالمرداسي رياضية فقط #الفيصلي_الاتحاد#نهائي_كأس_الملك pic.twitter.com/lkMC1nRY4C — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) May 12, 2018

وشدد: “في النهاية أنا مواطن سعودي وأزعل عندما لا يكون لدينا حكم في المونديال، ولكن فيه قرارات مؤلمة عليك اتخاذها لكي تصحح أشياء كثيرة أمامك”.

يذكر أن الاتحاد السعودي كان قرر استبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لكأس الملك بين الاتحاد والفيصلي وإحالته للمباحث الإدارية، وكشفت مصادر أن السبب يعود إلى تواصله مع أحد طرفي النهائي وطلبه مبلغاً مالياً.

من ناحية أخرى، شدد الصنيع على أن ناديه سيقوم بتجديد التعاقد مع المدرب سييرا لمدة موسم واحد بعد تحقيقه لقب بطولة كأس الملك.

ونجح اتحاد جدة في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق الفوز على فريق الفيصلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب “الجوهرة المشعة”، وامتدت للأشواط الإضافية.

وأشار رئيس اتحاد جدة في تصريحات لقناة “أبوظبي الرياضية”: “أحب دائماً أن يكون الرد على أي أمر من خلال الملعب، وليس بالتواجد في وسائل الإعلام أو إطلاق تصريحات هنا وهناك، لا نشغل بالنا بأي أمور خارج الملعب”.

وواصل: “ما حدث ليس بجديد على نادي الاتحاد، نحن فريق اعتاد على البطولات ونمتلك تاريخاً طويلاً، ونشكر الجماهير على تلك المساندة الكبيرة”.

واختتم: “الفريق بالفعل كان يمر بأزمات عديدة، لكن نجحنا في النهاية بالتتويج بالكأس، تلك الإدارة كان لها أهداف، والحمد لله على البطولة”.