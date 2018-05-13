فوك راوزفيتش مدرب الفيصلي السعودي يرحل لقيادة الظفرة الإماراتي

أعلن نادي الظفرة الإماراتي رسمياً عن تعاقده مع الصربي فوك راوزفيتش، مدرب الفيصلي السعودي، الحائز جائزة أفضل مدرب في السعودية خلال الموسم الأخير، لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمقدوني جوكيكا.

وقال أحمد عمران القبيسي، نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، في تصريحات نقلتها صحيفة “البيان”، إن إدارة ناديه تقديراً منها لالتزامات المدرب الذي قاد أمس فريق الفيصلي أمام الاتحاد السعودي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فضلت عدم الإعلان عن الصفقة من ناحية أدبية وأخلاقية حتى يكمل مهمته مع النادي السعودي، ذاكراً أن الصربي فوك مدرب متميز ويأمل أن ينجح في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد لنتائج إيجابية ومرضية.

وعن التعاقد مع الأجانب أكد نائب رئيس شركة كرة القدم، أن النادي يعمل بترو للاستفادة من سلبيات الموسم السابق وأضاف: ليس عيباً أن نعترف بوجود سلبيات لأنها موجودة بكرة القدم وفي كل الأندية، لكن المهم عدم تكرارها حتى نمضي في الطريق الصحيح وهذا ما نعمل عليه حالياً.

وكان الظفرة حسم مصير مدرب الفريق الأول لكرة القدم، المقدوني جوكيكا بإقامة حفل وداع له وطاقمه المعاون.

وكان الظفرة تعاقد مع جوكيكا، يناير الماضي خلفاً للسوري محمد قويض، ونجح المدرب المقدوني في المحافظة على تواجد الفريق بدوري المحترفين بصعوبة، وحصل على بعض الإشادات التي كانت ترجح استمراره في مهمته الفنية، لكن إدارة النادي حسمت قرارها بتوديعه.