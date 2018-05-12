مباراة الاتحاد والفيصلي.. الملك سلمان يبعد يد تركي العجمة خلال حديثه مع الفنان محمد عبده (فيديو)‎

لفتت لقطة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الإعلامي الرياضي تركي العجمة، خلال مراسم تتويج نادي الاتحاد السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة، أنظار الجمهور الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في اللقطة الفنان محمد عبده وهو يتقدم إلى المنصة لتحية الملك سلمان بعد غنائه في الحفل النهائي للبطولة، وكان يقف بجوار العاهل السعودي، تركي العجمة وبيده ميكروفونين في محاولة لالتقاط طرف الحديث بين الملك سلمان والفنان محمد عبده، لكن الملك قام بإزاحة يد الإعلامي الرياضي.

ورعى الملك سلمان المباراة النهائية، والتي تعد ختامية الموسم الكروي في السعودية.

لقطة فنان العرب محمد عبده مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز#دوري_بلس pic.twitter.com/c0XISpRCWY — دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018

وكان تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة في السعودية، في استقبال الملك وحرص على تقبيل يد الملك.

ويعد النهائي بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.

وحصد نادي الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين، عقب الفوز في النهائي على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، تحت أنظار العاهل السعودي الملك سلمان.

وحقق العميد لقب كأس خادم الحرمين، للمرة التاسعة في تاريخه.