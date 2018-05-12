الاتحاد ضد الفيصلي.. لماذا بكى فواز القرني قبل انطلاق نهائي كأس الملك؟ (فيديو)‎

بكى فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، بسبب غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه ضد الفيصلي، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الملك، الذي يجمع الفريقين على ملعب الجوهرة.

وقال القرني في حواره مع “أبوظبي” الرياضية قبل انطلاق اللقاء: “الفريق يظهر في المواقف الصعبة وحزين لأني كنت أتمنى التواجد في أرضية الملعب، ولكن ربنا لم يرد بسبب الإصابة وكلي ثقة في اللاعبين وأخي عساف القرني، وعدت من المنتخب بسبب الإصابة التي جعلتني ابتعد عن القائمة “.

وأضاف: “حرام هذا الجمهور الكبير يطلع غير سعيد، وكلي ثقة في اللاعبين بجلب الكأس”.

ويبحث الاتحاد صاحب التاريخ الطويل والبطولات العديدة عن اللقب التاسع في النهائي والـ17 الذي يخوضه، في حين يطمح الفيصلي إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أول ظهور له في النهائي.

دموع #فواز_القرني تقول الكثير لجماهير #الاتحاد..

يطالع ملعب الجوهرة والجماهير التي وفدت حتى الآن ويمني النفس باللعب عاجزاً عن حبس دموعه التي ترقرقت في عينيه..#الفيصلي_الاتحاد #كأس_الملك_أبوظبي_الرياضية #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/9aL9PWoadL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2018

تأهل العميد لهذه المباراة بعد تغلبه على الباطن في نصف النهائي 6 / 2، بينما صعد الفيصلي بعدما فجّر مفاجأة كبرى بالفوز على أهلي جدة بهدف دون رد.

يُذكر أن الاتحاد غاب منذ 5 أعوام عن البطولة، حيث يعود آخر لقب للاتحاد في البطولة إلى عام 2013، حينما تغلب على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين في النهائي، وسجل رباعية الاتحاد حينها مختار فلاتة، وفهد المولد، ونايف هزازي، وجورجي ساندرو، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الاتحاد من الوصول إلى النهائي.