صحيفة برتغالية تكشف عن راتب جورجي جيسوس المتوقع مع نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة “إبولا” البرتغالية الشهيرة أن رئيس نادي الهلال السعودي، سامي الجابر، سيصل إلى مدينة لشبونة خلال الساعات القليلة المقبلة، لمحاولة إقناع المدرب البرتغالي الشهير جورجي خيسوس لتولي المهمة الفنية للنادي السعودي خلال الفترة المقبلة

وقالت الصحيفة البرتغالية، إنه من أجل الحصول على موافقة جيسوس فإن الإدارة الهلال ستزيد من راتبه ما قيمته نحو مليون دولار لتصل قيمة عقد المدرب مع الزعيم السعودي لـ7 ملايين يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الهلال كانت تبحث ضم مدرب بنفيكا روي فيتوريا، لكن الأخير سيبقى مع ناديه المرتبط بتعاقد معه حتى 2020، وبالتالي حولت الإدارة الهلالية الدفة نحو مدرب سبورتنغ لشبونة الحالي، جيسوس.

وكانت صحف برتغالية قد تحدثت عن أن المدرب يرفض الرحيل لأي دوري عربي، وأن تلك تعد أبرز العقبات التي تواجه الهلال في التعاقد مع المدرب إضافة للشرط الجزائي الضخم في عقد المدرب مع ناديه البرتغالي.

ويتبقى عام كامل في عقد جيسوس مع ناديه، ما يتطلب دفع الهلال مبالغ أخرى لسبورتنغ لشبونة، من أجل كسر العقد.