هل يرحل أشرف بن شرقي عن نادي الهلال السعودي إلى الاتفاق؟

كشفت تقارير صحفية أن محترف نادي الهلال السعودي، المغربي أشرف بن شرقي، على رادار نادي الاتفاق السعودي؛ لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، وحسب مصادرها، فإن إدارة نادي الاتفاق تسعى إلى التعاقد مع اللاعب المغربي لكسب خدماته في الموسم المقبل، حال إقرار عدم استمراره مع النادي الأزرق.

وأوضحت المصادر نفسها، أن ناديين عربيين يرغبان في التعاقد مع النجم المغربي الشاب، حيث ينتظر الهلاليون قدوم الجهاز الفني الجديد لتحديد مصيره مع النادي، إلى جانب إيزيكيل سيروتي زميله الأرجنتيني.

وقَدِمَ بن شرقي للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد ثلاثة أعوام ونصف العام، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحقق مع الفريق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، كان قد صرح في وقت سابق بأنه قد يرحل بن شرقي وبعض اللاعبين الأجانب؛ من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى أعلى.