حزم هيئة الرياضة.. ماذا قال السعوديون عن استبعاد فهد المرداسي قبل مباراة الاتحاد والفيصلي (صور)

حزم هيئة الرياضة.. ماذا قال السعوديون عن استبعاد فهد المرداسي قبل مباراة الاتحاد والفيصلي (صور)

المصدر: فريق التحرير

علّق عدد من السعوديين على تعامل الهيئة العامة للرياضة مع الحكم فهد المرادسي، الذي كان من المقرر أن يدير المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا باستبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه.

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، يعود إلى تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدّم الأدلة والإثباتات”.

وتقرر أيضًا تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بدلًا من المرداسي لإدارة المباراة.

وقال حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المستفيد من هذا التشهير رغم عدم ثبوت ذلك حتى الآن، ما ذنب أهله وأبنائه !! أيها الإعلاميون المطبلون اتقوا الله والله لتدورن بكم الدوائر”.

وتساءل حساب آخر: “كيف تم كشف الحكم، هل يوجد اتفاق بين أحد رؤساء الأندية لتوريط الحكم”.

وكتب حساب باسم أبوشرف: لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم، انتظروا النتائج، يبقى إنسانًا مسلمًا وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”

وغرد آخر: “المتهم مدان حتى تثبت براءته، لا يمكن لحكم أن يقوم بتشويه سمعته، بعد اختياره كحكم في أقوى بطولة عالمية، الاتهام في هذا التوقيت غريب جدًا”

وكتب حساب آخر: “حكم رايح لكأس العالم، وهو حلم كل حكم رياضي وهذا الحكم له إنجازات دولية يعني مو معقول في يوم وليلة يجي يبيع سمعته واحلامه وطموحه عشان شوية دراهم بطريقة قذرة، يا ناس تراكم زودتوها، اتقوا الله، أنا أقول إنه فيه حلقة مفقودة وتهمة كيدية لا أكثر، الله يعينه وبس”.

وفهد المرداسي هو أحد الحكام الذين سيكون لهم شرف المشاركة في كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

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