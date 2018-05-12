حزم هيئة الرياضة.. ماذا قال السعوديون عن استبعاد فهد المرداسي قبل مباراة الاتحاد والفيصلي (صور)

علّق عدد من السعوديين على تعامل الهيئة العامة للرياضة مع الحكم فهد المرادسي، الذي كان من المقرر أن يدير المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا باستبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه.

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، يعود إلى تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدّم الأدلة والإثباتات”.

وتقرر أيضًا تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بدلًا من المرداسي لإدارة المباراة.

وقال حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المستفيد من هذا التشهير رغم عدم ثبوت ذلك حتى الآن، ما ذنب أهله وأبنائه !! أيها الإعلاميون المطبلون اتقوا الله والله لتدورن بكم الدوائر”.

وتساءل حساب آخر: “كيف تم كشف الحكم، هل يوجد اتفاق بين أحد رؤساء الأندية لتوريط الحكم”.

وكتب حساب باسم أبوشرف: لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم، انتظروا النتائج، يبقى إنسانًا مسلمًا وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”

وغرد آخر: “المتهم مدان حتى تثبت براءته، لا يمكن لحكم أن يقوم بتشويه سمعته، بعد اختياره كحكم في أقوى بطولة عالمية، الاتهام في هذا التوقيت غريب جدًا”

وكتب حساب آخر: “حكم رايح لكأس العالم، وهو حلم كل حكم رياضي وهذا الحكم له إنجازات دولية يعني مو معقول في يوم وليلة يجي يبيع سمعته واحلامه وطموحه عشان شوية دراهم بطريقة قذرة، يا ناس تراكم زودتوها، اتقوا الله، أنا أقول إنه فيه حلقة مفقودة وتهمة كيدية لا أكثر، الله يعينه وبس”.

وفهد المرداسي هو أحد الحكام الذين سيكون لهم شرف المشاركة في كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

#حزم_هييه_الرياضه الحمدلله ظهر من يرتشي الحكام وعرفناه وقبله ظهر نادي يعترف بالفساد..

الهلال هو النادي النزيه ولم يتلوث بممارسات الصغار والمشبوهين!???? — صالح محمد(أبوسلمان) (@sma14021aa) May 12, 2018

#حزم_هييه_الرياضه

جماهير الاهلي كانت تصررخ ان فريقها ابعد عن البطولات بفعل فاعل السنة هذي فقططط

ابعدوا عن البطولتين بفعل فاعل

حكام جيروا مباريات للهلال

بالدوري

ومباريات الكاس قروشوا الاهلي بأبعاد 10 لاعبين عنه لاسقاطه

ونجحوا

الفساد في لجان الاتحاد كلها — ابوفهد (@alaaber3) May 12, 2018

#حَزم_هييه_الرياَضه إلى يقول الاتحاد يرشي المرداسي يا شيخ فذمتكك عشان تعرف كيف تتفلسف من رأسك أين القرار الرسمي إلى يقولك الاتحاد يرشي المرداسي الاتحاد لو عنده فلوس كان يعطي مكافآت و رواتب — Mohamed Abdullah (@11180Medo) May 12, 2018

#حزم_هييه_الرياضه نهائي كله اكشن : ١-اضراب لاعبين الفيصلي ٢-دخول مجاني بتذاكر ٣- لا خلاص دخول مجاني بدون تذاكر ٤- لا خلاص دخول بفلوس ٥- السماح بالتيفو ٦- لا خلاص تم منع التيفو ٧- توقيف المرداسي و تحويله للمباحث الاداريه باقي بس تم الغاء المباراه،ورمضان كريم . — محمد (@m9k8d7) May 12, 2018

هاشتاق مليء بالطبول تركي آل الشيخ استبعد حكم المونديال فهد المرداسي من تحكيم النهائي حبكتهم الدرامية لا تدخل العقل حكم ” بايعها ” يتصل على رئيس نادي ويطلب مبلغ مالي ! هذه لن يصدقها الا السذج على فكرة تركي الخليوي غرد قبل شهور بأن هناك نوايا لتغيير المرداسي !#حزم_هييه_الرياضه pic.twitter.com/gDRUyg1mAI — Hero Madrid (@AnaNeshba) May 12, 2018

#حزم_هييه_الرياضه كيف تم كشف الحكم .. هل يوجد اتفاق بين احد رؤوسا الانديه مع .ت. لتوريط الحكم — se no (@Gadah70523712) May 12, 2018

من المستفيد من هذا التشهير رغم عدم ثبوت ذلك حتى الان .. ما ذنب اهله وابناءه .. !! ايها الاعلاميين المطبلين اتقوا الله والله لتدورن بكم الدوائر !!!#حزم_هييه_الرياضه — ابن صالح (@khaledd1973) May 12, 2018

#حزم_هييه_الرياضه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ، إنتظروا النتائج ، يبقى إنسان مسلم وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. — ابو شرف (@kalidalsareef) May 12, 2018

#حزم_هييه_الرياضه

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لا أحد يعلم بتفاصيل القضية !

اذاً خافوا الله ولاتدخلون بالذمم .????????

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فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ..؟ pic.twitter.com/LYf7OlrWji — صـخر الـذيابـي (@sakar_1410) May 12, 2018