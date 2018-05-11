هل يعود حسين عبدالغني إلى نادي النصر؟ (صورة)

قال الإعلامي السعودي بدر رافع مراسل قناة “Mbc Pro Sports”، إن المدير الفني الحالي لنادي النصر، الأوروغواياني دانييال كارينيو يرغب باستعادة اللاعب حسين عبدالغني مرة أخرى.

وقال رافع في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كارينيو متابع لما يقدّمه حسين عبدالغني مع ناديه فيريا البلغاري، ويتساءل عن مدى إمكانية الاستفادة من خدماته”.

ويحتل فيريا المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري البلغاري برصيد 38 نقطة من 28 مباراة، ويبتعد بـ 31 نقطة عن المتصدر لودوغوريتس رازغراد.

ورحل عبدالغني عن النصر نهاية الموسم الماضي بعد أن أثار اللاعب جدلًا كبيرًا وقتها، حيث انضم للنادي البلغاري الذي يشارك معه بصورة أساسية، وينال هناك إعجاب الجماهير.