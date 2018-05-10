رسميًا.. سعود كريري يعتزل كرة القدم بشكل نهائي

أعلن سعود كريري لاعب نادي الشباب السعودي، اعتزاله كرة القدم، بشكل نهائي، بعد مشوار طويل وحافل، استمر لما يزيد عن 21 عامًا.

ولعب كريري البالغ من العمر 37 عامًا لأندية القادسية والاتحاد والهلال، إضافة إلى ناديه الحالي الشباب.

وقال كريري في تصريحات تلفزيونية: “لا يوجد عُمر لاعتزال اللعب، العُمر لا يقيِّد اللاعب، وأكبر دليل على ذلك حسين عبدالغني الذي مازال مستمرًا في الملاعب إلى الآن، وقبله الأرجنتيني خافيير زانيتي الذي استمر حتى الـ41، والحارس بوفون، طالما اللاعب قادر على العطاء، ويحافظ على نفسه داخل وخارج الملعب، ولديه قدرة على مجاراة الجيل الحالي، لماذا لا يستمر؟”.

أكمل: “أرى أن الوقت جاء لكي أتوقف، بعد الموسم الذي مررت به في الشباب، وأنا لا أندم على خطوة اتخذتها حتى لو كانت خاطئة”.

وتابع كريري: “عقدي مستمر مع الشباب حتى شهر سبتمبر المقبل، وسأعلن اعتزالي مع نهاية عقدي، وأخر محطاتي ستكون الشباب”.

وأردف: “فكّرت في القرار منذ أن كنت في الهلال، كنت أريد أن أختم مسيرتي معه، لكني وصلت إلى مرحلة تأكدت فيها أنني لن أستطيع أن أخدمه كما يجب، وجاءني عرض مغرٍ من نادي الشباب لمدة عامين، وأنا في مثل هذا العمر، فلم يكن بإمكاني الرفض”.

وواصل: “بالطبع كنت قادرًا على العطاء، وشاركت في الموسم الأول بالشباب، ولكن في الثاني أُبعدت دون أسباب، وهذا ما أحزنني”.

وأكمل: “قضيت 21 عامًا في الملاعب، وليس من السهل أن أغادر، فأنا أمضيت مع الكرة وقتًا أطول من عائلتي، حتى في إجازاتي كنت أداعبها رفقة ابني علي، الذي أتمنى أن يصبح لاعبًا أفضل منّي”.

وأوضح كريري أن خطوة انتقاله للهلال تأخرت كثيرًا، قبل أن تتم في 2013، وقال: “كان الهلال يفاوضني قبل انتقالي للاتحاد في 2003، تشرفت أن أكون قائدًا للفريقين، وكان مجدي الكروي في فريق الاتحاد، لكني عشقت نادي الهلال”.

ولعب سعود كريري 133 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، وأحرز خلالها 7 أهداف. وحقق مع الاتحاد بطولتين في دوري أبطال آسيا.

وأحرز كريري لقب الدوري السعودي 3 مرات (مرتين مع الاتحاد ومرة مع الهلال)، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات (مرتين مع الاتحاد ومرة مع الهلال)، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين موسمي 2003/2004 و2004/2005 مع الاتحاد.