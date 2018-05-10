رسميًا.. تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا.. تعرّف على الدول الأعضاء‎

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الخميس، تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، الذي سيكون مقره في مدينة جدة، على أن يتولى عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئاسة الاتحاد الجديد.

ويهدف اتحاد جنوب غرب آسيا إلى تنمية الرياضة في القارة الآسيوية، وإقامة العديد من البطولات والفعاليات بشكل سنوي.

ويضم الاتحاد دول السعودية والكويت والبحرين والإمارات واليمن وباكستان والهند وبنغلاديش وسيرلانكا وجزر المالديف.

كما أعلنت الاتحادات العشرة المؤسِسة للاتحاد اختيار تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا له.

وأكد الاتحاد أنه سيعمل مع كافة الاتحادات المماثلة ليكون خير عون للاتحاد القاري في صناعة كرة قدم احترافية ومتطورة.

وأكد عزت في تصريحات إعلامية أن مقر الاتحاد سيكون في مدينة جدة، وسيكون هو مرشح السعودية للرئاسة، وسيضم ممثلين من كل الدول الأعضاء.

أضاف: “سنضع نظامًا أساسيًا وسنعقد جمعية عمومية لإقرار النظام، والكشف عن أسماء الأعضاء واللجان بعد إكمال الترتيبات القانونية”.