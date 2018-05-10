نادي الشباب السعودي يفاوض جيلمين ريفاس ومحترف الجزيرة الإماراتي

كشفت مصادر إماراتية، اليوم الخميس، عن دخول إدارة نادي الشباب السعودي، في مفاوضات مع إدارة الجزيرة الإماراتي، لضم المحترف البرازيلي ليوناردو بيريرا، المحترف السابق في نادي النصر.

وكان النصر قد ضم اللاعب الموسم الماضي بنظام الإعارة مدة موسم لكن اللاعب لم يثبت جدارته مع العالمي ما دفع إدارة النصر لعدم تقدمها بطلب لتجديد الإعارة.

ولم تكتف إدارة الشباب بمفاوضة محترف النصر السابق ليوناردو لكنها دخلت أيضًا في مفاوضات مع محترف الهلال، الفنزويلي جيلمين ريفاس.

ويضم الشباب حاليًا 6 محترفين بعد رحيل الجزائري محمد بن يطو وهم: فاروق بن مصطفى، جمال بلعمري، سعد الأمير، المصري عمرو بركات، التشيلي سبستيان أوبيلا، والليبي مؤيد اللافي.