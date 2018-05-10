صحيفة: عقبة ضخمة تقف أمام تعاقد نادي الهلال مع جورجي جيسوس

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة، أن تعاقد نادي الهلال السعودي، مع المدرب جورجي جيسوس، مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي الحالي، يُعد أمرًا بالغ الصعوبة لسببين.

وحددت الصحيفة الشهيرة السببين في أن الأول هو الشرط الجزائي في عقد المدرب مع ناديه البرتغالي، والذي يبلغ 8 ملايين يورو، علمًا بأن المدرب مازال مرتبطًا مع الفريق لموسم آخر.

أما السبب الثاني الذي تحدثت عنه الصحيفة، فهو رغبة جيسوس في البقاء في أوروبا، وعدم الانتقال للدوريات الخليجية، إذ قالت إن المفاوض الهلالي سيجد صعوبة بالغة في إقناع جيسوس بالانتقال إلى الخليج.

وكانت صحف برتغالية قد تحدثت عن أن الهلال عرض على جيسوس نحو 7 ملايين يورو في موسمين؛ إلا أن المدرب قابل كل تلك الإغراءات بالرفض لرغبته بالبقاء في أوروبا.