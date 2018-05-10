مدرب قيصري سبور التركي يرفض الدوري السعودي

رفض المدرب الروماني الشهير ماريوس سوموديكا، عرضًا مغريًا للتدريب في الدوري السعودي الموسم المقبل، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة “ديغي سبورت” الرومانية، حيث برر المدرب رفضه بسبب رغبته في البقاء بالدوريات الأوروبية.

وسوموديكا يحتل مع فريقه قيصري سبور المركز الثامن في الدوري التركي، على الرغم من أن أقصى طموح الإدارة وقت توليه المهمة كان إنقاذ الفريق من الهبوط، لكن الروماني نجح في قيادة فريقه نحو المنطقة الدافئة في جدول الدوري.

ويحصل سوموديكا البالغ من العمر 47 عامًا على راتب سنوي يبلغ 400 ألف يورو سنويًا.

وأشارت مصادر إلى أن العرض الذي رفضه سوموديكا كان من نادي النصر، الذي يبحث عن مدرب بعد رحيل الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس.

يذكر أن أندية الاتحاد والأهلي والشباب والهلال، حتى الآن، لم تستقر على أسماء مدربيها القادمين، حيث يرفض سييرا مدرب الاتحاد توضيح موقفه مع الاتحاد، رغم عروض التجديد التي وصلت إليه.