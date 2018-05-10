إيمليانو دياز: رفضنا “خيانة” نادي الهلال‎ السعودي

أكد إيميليانو دياز نجل رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي السابق أنه لن “يخون” الزعيم بتدريب أي نادي.

وكشف دياز في حوار لبرنامج “في المرمى” على فضائية “العربية” عن العروض التي تقدمت بها الأندية للظفر بخدماتهم التدريبية قائلًا: “وصلتنا عروض للتدريب في الشباب والأهلي وهذا دليل كاف لأن عملنا كان مميزا وناجحا مع الهلال وهذا أمر يسعدنا كثيرًا”.

وأضاف: “هذا ليس الوقت المناسب للذهاب، لأن عشقنا للهلال كبير، وستٌعتبر خيانة لكل الجماهير الهلالية التي أحبتنا كثيرا”.

وتابع: “أعتقد سنبدأ التدريب قريبا جدا، لدينا عروض كثيرة، ولكننا ننتظر النادي الأفضل، لأننا قادمين من الأفضل، ولن تهمنا التفاصيل المالية، نريد أن نحارب وننافس مجددا”.