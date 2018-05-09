تعادل سلبي بين النصر وفالنسيا في مباراة اعتزال فهد الهريفي (صور)

انتهت المباراة التكريمية التي جمعت بين فريقي النصر السعودي وفالنسيا الإسباني بدون أهداف في مباراة اعتزال قائد المنتخب السعودي ونادي النصر الدولي السابق فهد الهريفي.

وأقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض تكريمًا لفهد الهريفي الذي شارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 1994، ولعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مدة 16 عامًا، ونجح في التتويج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

???? || صور من مباراة #اعتزال_فهد_الهريفي باستاد الأمير فيصل بن فهد#KSA_SPORTS pic.twitter.com/TA0LQLQFVZ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٩ مايو ٢٠١٨

وشهدت المباراة مشاركة العديد من النجوم الأوروبيين والمصريين، أمثال البرازيلي رونالدينيو وديكو والعميد أحمد حسن وهرنان كريسبو وأليساندرو دل بييرو وجميعهم ارتدوا قميص النصر وخرجوا خلال شوط المباراة الثاني.

وتكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بمهرجان اعتزال الهريفي.