تغريدة مسيئة تمنع طارق التايب من المشاركة في اعتزال فهد الهريفي.. واللاعب يعتذر

منعت الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر بيانٍ لها، اللاعب الدولي الليبي طارق التايب، محترف نادي الهلال السابق، من المشاركة في حفل اعتزال اللاعب السابق فهد الهريفي.

جاء بيان الهيئة عقب إعادة اللاعب لتغريدة مسيئة للنصر وجماهيره كان قد غرّد بها أحد مشجعي الهلال، الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة لدى جماهير النصر.

وقالت الهيئة في حسابها الرسمي على تويتر: “الهيئة العامة للرياضة ترفض ماقام به اللاعب طارق التايب في تويتر من إساءة لنادي النصر وتقرر منعه من المشاركة في مباراة حفل اعتزال الكابتن فهد الهريفي أمام فريق فالنسيا الإسباني”.

هيئة الرياضة:

نرفض ما قام به اللاعب طارق التايب في تويتر من إساءة لنادي النصر وتقرر منعه من المشاركة في مباراة حفل اعتزال فهد الهريفي.

. #التايب_لايستحق_شعار_النصر

. pic.twitter.com/umHHLSLBYD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 8, 2018

وذكرت الهيئة في بيانها، أن ما حملته تغريدات التايب بعيد كل البعد عن الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وأضافت: كان الأجدر باللاعب تحري الدقة في مثل هذه التغريدات وعدم الانسياق خلفها وتأييدها بأي صورة كانت.

ويلتقي، مساء اليوم الأربعاء، النصر مع فالنسيا الإسباني بمشاركة عدد كبير من اللاعبين العالميين أمثال رونالدينيو وديكو وغيرهم.

ودشنت جماهير “العالمي” هاشتاغا غاضبا “#التايب_لايستحق_شعار_النصر” من أجل منع اللاعب من المشاركة في اللقاء، وهو ما تم بالفعل.

من جانبه، رد التايب، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “خلال مسيرتي الرياضية وفي كل الدول التي لعبت فيها ما عمري صرحت أو تكلمت في أي نادي واحترم جماهير الأندية كلها بالنسبة للريتويت أنا وضحت للجميع أول من نزلت للرياض قبل قليل فى المطار رأيت صورة حساب النصر أن طارق مشارك في اعتزال فهد الهريفي سويت ريتويت للصورة ماشفت الكلام المكتوب أصلا”.

وأضاف: “وانا أكن للجماهير النصر كل الاحترام والتقدير ولبيت دعوة الكابتن فهد الهريفي للمشاركة في حفل اعتزاله، كان سوء تفاهم وأعتذر من الجميع معقولة أجي من اسطنبول إلى الرياض عشان أقول كلام مو زين على نادي النصر ومعظم أصدقائي كلهم نصراويين”.