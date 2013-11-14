أمير سعودي يغرّم بـ 40 ألف ريال

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الأمير عبد الرحمن يتّهم في تصريح إعلامي لجان اتحاد الكرة السعودي بالتحيّز ضد ناديه، واعتبرت لجنة الانضباط انتقاده إساءة للجنة وعملها.