أمير سعودي يغرّم بـ 40 ألف ريال

الرياض- تعرض الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال لعقوبة من قبل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي بتغريمه 40 ألف ريال على خلفية تصريحات إعلامية.
وكان الأمير عبد الرحمن اتّهم في تصريح لإحدى القنوات الفضائية لجان اتحاد الكرة السعودي، بالتحيّز ضد ناديه و"تقصُّد الهلال"، واعتبرت لجنة الانضباط انتقاد الأمير عبد الرحمن لأحد قراراتها الصادرة بحقه وحق ناديه إساءة للجنة وعملها.
وعلّق الأمير عبد الرحمن على الغرامة القابلة للاستئناف المفروضة بحقه،من خلال" هاشتاق" نشره على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مؤكدا فيه أنه يرفض التقدم باستئناف.
وجاء في التغريدة:"وردتني اتصالات ورسائل من عدد من الإخوة الإعلاميين بخصوص قرار لجنة الانضباط الذي صدر اليوم، لا تعليق لدي على القرار ولن نستأنف".