نادي الوصل الإماراتي ينفي موافقته على بيع ليما ويؤكد استمرار اللاعب (صورة)

نفى نادي الوصل الإماراتي الأنباء التي ترددت حول النية في بيع المهاجم البرازيلي فابيو ليما، لأي فريق محلي أو أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، اشترط الحصول على 30 مليون ريال سعودي، من أجل الاستغناء عن نجمه البرازيلي فابيو ليما، لصالح أحد الناديين السعوديين، النصر والهلال.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا ينفي فيه تلك التقارير قائلًا: “تؤكد شركة الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا في وسائل الإعلام، بشأن تلقي النادي عرضًا لانتقال نجم الفريق فابيو ليما”.

وأضاف النادي في بيانه: “اللاعب باقٍ مع الفريق، ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي، كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022”.

تؤكد شركة #الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن تلقي النادي عرضا لانتقال نجم الفريق فابيو ليما، وأن اللاعب باق مع الفريق ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022 pic.twitter.com/wwMkrOaGyd — Al Wasl SC (@AlWaslSC) ٨ مايو ٢٠١٨

يذكر أن ليما (24 عامًا) يرغب في البقاء مع الوصل، بعد الأخبار التي انتشرت عن إمكانية لعبه مع منتخب الإمارات.

ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإقامة 5 أعوام في الدولة التي يرغب اللاعب في اللعب مع منتخبها الوطني.

ويلعب البرازيلي ليما، الذي سجل 27 هدفًا في الموسم المنصرم من الدوري الإماراتي في صفوف الوصل منذ 2014.