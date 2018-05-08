تقارير.. البرتغالي جورجي جيسوس يقترب من قيادة نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات قوية مع البرتغالي الشهير جورجي جيسوس، مدرب سبورتينغ لشبونة، لتولي قيادة الفريق الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، فإن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين، وإذا تمت ستكون بتمويل من معالي رئيس هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ.

ويعد جيسوس، 63 عامًا، أحد المدربين البرتغاليين الأكثر شهرة، وحقق أروع أمجاده مع فريق بنفيكا، الذي قاده من 2009 إلى 2015، وبعد ذلك تولى تدريب سبورتينغ.

ومع “الأسود” حصد جيسوس لقبي كأس السوبر البرتغالي وكأس الدوري، وهذا الموسم صعد بالفريق إلى نهائي كأس البرتغال، حيث سيواجه فريق ديسبورتيفو أفيس في 20 مايو/آيار المقبل.

وفي بطولة الدوري، يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

يذكر أن فريق الهلال، قرر إقالة الأرجنتيني رامون دياز قبل أشهر، وذلك لتراجع نتائج الفريق، وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.