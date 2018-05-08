موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة‎

تم الكشف رسميًا عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يجمع فريقي الاتحاد والفيصلي.

وغرد تركي آل الشيخ، مستشار رئيس الدولة ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: فخر واعتزاز، يتشرف أبناء الوطن برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية على كأسه الغالية حفظه الله، بين فريقي (الاتحاد والفيصلي)، السبت المقبل 12 مايو في استاد الجوهرة بجدة”.

ويسعى الاتحاد للفوز باللقب من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا، في حين يريد الفيصلي كتابة التاريخ، بعد أن تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري حكامًا لنهائي كأس الملك.

وفي الاتحاد، قررت إدارة النادي صرف مكافأة تأهل الفريق للمباراة النهائية، بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب، على أن يتسلموها قبل المباراة النهائية، لتكون حافزًا معنويًا لهم للتتويج باللقب.

وميدانيًا، من المتوقع أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بمقر النادي قبل المباراة بيومين، لتوفير أكبر قدر من التركيز للاعبين.

وفي الفيصلي، كثفت الإدارة وأعضاء الشرف جهودهم لحل الأزمة التي اندلعت بإضراب اللاعبين عن خوض التدريبات، يوم الأحد الماضي، وعاد الفريق للتدريبات، أمس، على ملعب النادي بمدينة حرمة.

يذكر أن الفيصلي تأهل للنهائي عقب الفوز على الأهلي بهدف نظيف في قبل النهائي، فيما تأهل الاتحاد على حساب الباطن بالتغلب عليه بسداسية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة، ومن المقرر أن تنقلها القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS.