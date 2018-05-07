مباراة الأهلي السعودي والسد.. هكذا أثار محمد العويس جدلًا واسعًا في المملكة (فيديو)

أثار محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بعد المستوى الذي قدمه أمام السد القطري في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتباين مستوى أفضل حارس في الدوري السعودي هذا الموسم خلال شوطي المباراة.

اول ماشفت الحركه تذكرت العويس على طول pic.twitter.com/p0TuP72UZV — نواف بن عصّاي (@Nawaf_bin_assai) May 7, 2018

وغرد الإعلامي معن القويعي بعد اهتزاز شباك الحارس بهدفين :”محمد العويس هل هذا هو الحارس اللي استحق جائزة أفضل حارس في دورينا ؟؟”.

البطل محمد العويس .. وتصدّيات التأهل بإذن الله في لقاء الإياب????#الاهلي_السد pic.twitter.com/qZJ4FGdPYe — jezza. (@jezza_23) May 7, 2018

فرصة تجلى فيها الكابتن محمد العويس

وتعطي الأمل الكبير للنادي #الأهلي في

التاهل باذن الله ..#الأهلي_السد pic.twitter.com/eNzSyBE3Ms — وليد سعيد (@Rabanalsafena) May 7, 2018

وغرد عبدالعزيز المريسل بعد تألق الحارس :”عمري عليك يا محمد العويس”.

وعلق محمد سعدالله :”لازال محمد العويس أفضل حارس في الدوري السعودي يقدم أجمل العروض رغم كل الظروف في خط الدفاع والوسط في الفريق .. العويس موهوب بالفطرة “.

وغرد أحمد اللوقان :”هاردلك للاهلي .. نتيجة ليست سيئة رغم اننا كنا نأمل الافضل .. الفوز ١-٠ في جدة يعني التأهل .. شكراً محمد العويس .”.

وأحرز خوخي بوعلام ثنائية في الشوط الأول في فوز السد القطري 2-1 على ضيفه الأهلي السعودي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم بوعلام، بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من القائد تشابي وضعت بوعلام في مواجهة محمد العويس حارس الأهلي ليضعها في الشباك.

وكاد تشابي أن يضاعف النتيجة بعدها بثلاث دقائق، لكن العويس تصدى لتسديدته القريبة بقدمه لترتد الكرة في جسد أحد المدافعين؛ ليطالب لاعبو السد بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وتصدى سعد الدوسري حارس السد لتسديدة قوية من صالح العمري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

وأرسل الجزائري بغداد بونجاح تمريرة عرضية من الناحية اليمنى على رأس بوعلام الذي حولها بقوة في الشباك بالدقيقة 28.

وكاد مهند عسيري أن يقلص الفارق في الدقيقة 34، لكن القائم الأيسر تصدى لمحاولته من ضربة رأس متقنة.

لكن المحاولة الثانية لعسيري نجحت بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ليهز شباك الدوسري بضربة رأس ويسقط بعدها مصابًا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 52.

وأهدر بونجاح فرصة تعزيز تقدم السد عندما أطاح بالكرة من ضربة رأس بعيدًا عن المرمى إثر خروج خاطئ للعويس.

ويحتاج الأهلي وصيف بطل الدوري السعودي الموسم المنصرم، للفوز بهدف واحد في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في جدة لبلوغ دور الثمانية.