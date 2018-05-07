الظفرة الإماراتي يضم ميليسي لاعب نادي الهلال السعودي السابق (صور)

أعلنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي تعاقدها مع محترف الهلال السابق، الأورغواياني نيكولاس ميليسي، بعد نهاية رحلته مع الزعيم السعودي عقب موسمين قضاهما مع النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميليسي وبناءً على رغبة أسرته لم يكن يود البقاء مع الهلال، حيث كانت رغبة أسرته في الانتقال إلى الإمارات.

وانضم ميليسي للهلال إبان تواجد مواطنه المدرب غوستافو ماتوساس.

ونجح ميليسي في الفوز مع الهلال بلقبي دوري، إضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين ووصافة دوري أبطال آسيا.

وتسبب الإعلان عن رحيل ميليسي من قبل سامي الجابر، رئيس الهلال، في حالة غضب عارمة لدى الهلاليين، الذين كانوا يرون أن ميليسي هو رمانة الميزان في الهلال وأن رحيله سيكون خسارة كبيرة للفريق.

بعد منافسة قوية من عدة أندية محلية وخارجية نادي الظفرة يكسب توقيع اللاعب الأورجواني نيوكلاس #ميليسي لثلاث مواسم قادمة.

شكرًا @Alhilal_FC

هلا @Nico_1_milesi pic.twitter.com/FYghdg7g16 — صالح المزروعي ???????? (@Bin_Gathlan) ٧ مايو ٢٠١٨