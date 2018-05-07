مباراة النادي الأهلي السعودي والسد.. شاهد لحظة إصابة مهند عسيري وخروجه على نقالة (فيديو)

خسر النادي الأهلي السعودي جهود مهاجمه المتألق مهند عسيري، خلال مباراة الفريق مع السد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونجح عسيري في تقليص تقدم السد على الأهلي بهدفين، بعدما سجل من رأسية رائعة.

وأصيب عسيري خلال كرة مشتركة مع حارس السد وخرج محمولًا على نقالة.

ولم يتم الكشف بعد عن مدى إصابة اللاعب.

وسجل السد القطري هدفًا مبكرًا في المباراة التي تجمعه مع منافسه الأهلي السعودي، اليوم الأحد، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف السد في الدقيقة الثالثة عبر لاعبه بوعلام خوخي، بعد تمريرة متقنة من الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأضاف بوعلام الهدف الثاني في الدقيقة 28 بمساعدة المغربي بغداد بونجاح.

ونجح مهند عسيري في تقليص النتيجة إلى 2/1 بضربة رأس في الدقيقة 47، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 52 للإصابة.

وهذه ثالث مباراة بين الفريقين، إذ سبق ولعبا في دور المجموعات العام 2008، وفاز السد 2/1 ذهابًا وتعادلا 2/2 إيابًا.

وتقام مباراة الإياب في 14 من الشهر الحالي.

وأحرز السد اللقب الآسيوي مرتين عامي 2011 و1989، في حين لم ينجح الأهلي في التتويج باللقب وخسر النهائي مرتين.

فيديو : هدف السد الاول على الاهلي .. السد القطري 1 – 0 الاهلي السعودي #السد_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/1Shzax96Eq — قناة الكأس (@alkasschannel) May 7, 2018

فيديو : هدف السد الثاني على الاهلي .. السد القطري 2 – 0 الاهلي السعودي #السد_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/jWW5yH3rkG — قناة الكأس (@alkasschannel) May 7, 2018

فيديو : هدف تقليص الفارق للاهلي السعودي .. السد 2 – 1 الاهلي #السد_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/Krcz1XyT4u — قناة الكأس (@alkasschannel) May 7, 2018