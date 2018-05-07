رسميًا.. بيدرو إيمانويل مدربًا للتعاون السعودي

أعلن التعاون السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا، تعيين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا له لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثانٍ.

وقال النادي السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم حسم صفقة إيمانويل، بعد اختيار ملفه من بين عدة ملفات مرشحة، وذلك بدعم من المجلس التنفيذي ومجلس إدارة النادي.

وسيتولى بيدرو البالغ من العمر 43 عامًا تدريب التعاون، خلفًا لمواطنه جوزيه غوميز، الذي لم يجدد عقده؛ بسبب ظروف عائلية.

واحتل التعاون المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي موسم 2017/2018، ويضم المصريين عماد متعب ومصطفى فتحي وعصام الحضري والسعودي عبدالمجيد الرويلي

وسبق أن شغل إيمانويل منصب مساعد المدرب في بورتو البرتغالي بين 2010 ,2011.