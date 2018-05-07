هل امتناع لاعبي الفيصلي السعودي عن التدريبات قبل نهائي كأس الملك “مناورة إعلامية”؟

يرى الناقد الرياضي عيسى الجوكم، أن امتناع لاعبي النادي الفيصلي عن التمارين بسبب تأخر الرواتب مفاجأة، لأنه من أكثر الأندية استقرارًا إداريًا وأقلها مديونية.

وقال الجوكم في تصريحات إذاعية :”قد تكون لعبة إعلامية لإشغال الاتحاديين عن النهائي”.

كانت مصادر قريبة الصلة في إدارة الفيصلي السعودي قد كشفت عن أن إدارة النادي تدرس لعب مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الاتحاد بلاعبي الفريق الأولمبي، وذلك ردًا على عدد من لاعبي الفريق الأول الذين امتنعوا عن حضور التدريبات، قبل 5 أيام من الموعد المنتظر، بسبب تأخر الرواتب.

أولمبيو الفيصلي نجحوا في الحصول على بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد، وتتجه نية الإدارة للعبهم المباراة مع جهازهم الفني، على أن يتحدد ذلك في اجتماع سيتم، مساء اليوم الإثنين.

وامتنع لاعبو الفيصلي عن أداء التدريبات، أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد، في نهائي كأس الملك، مطالبين بمستحقاتهم المالية.

وفتحت إدارة نادي الفيصلي تحقيقًا عاجلًا مع اللاعبين، وقد أشارت إلى أن تأخر الرواتب في النادي تخطى حاجز الـ3 أشهر.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل بضعة أيام ديون الأندية السعودية في كشف حساب غير مسبوق، أثبت الالتزامات المالية على الفيصلي التي تتجاوزت 6 ملايين ونصف المليون ريال سعودي، رواتب اللاعبين منها تبلغ نحو النصف 3.2 مليون ريال.

وتأهل الفيصلي إلى نهائي البطولة بعد تخطيه عقبه الأهلي بهدف دون رد في قبل نهائي البطولة، وعلى الجانب الآخر وصل الاتحاد إلى نهائي كأس الملك، بعد سداسية مقابل هدفين في شباك الباطن.

نهائي البطولة يقام يوم الجمعة الـ11 من مايو الجاري على إستاد الجوهرة المشعة في جدة.

ورد الناقد الرياضي حسن القرني على تصريحات الجوكم :”امتناع لاعبي الفيصلي عن التمارين بسبب تأخر الرواتب ليس مناورة إعلامية، تأكدت من ذلك بوجود لاعبين من البرازيل، وهم معروفون بالانتهازية واستغلال الموقف.. يجب على إدارة النادي صرف راتب شهر على الأقل قبل النهائي”.