ريفاس محترف نادي الهلال السعودي هدفًا لـ3 أندية بدوري المحترفين

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الفنزويلي جيلمين ريفاس، محترف نادي الهلال السعودي، 3 عروض من أندية بدوري المحترفين.

وووفقًا للتقارير، فإن ريفاس دخل في قائمة اهتمامات 3 من أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته هذا الصيف، وهي أندية الشباب والفيحاء والاتحاد للتوقيع معه بعد استغناء الزعيم الهلالي عن خدماته.

ويدرس اللاعب الفنزويلي، العروض السعودية لاختيار الأفضل من بينها وحسم مصيره قبل فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الهلال استقر على الاستغناء عن محترفيه الأجانب، عدا البرازيلي إدواردو والعماني علي الحبسي والسوري عمر خريبين واحتمالية الإبقاء على المغربي أشرف بن شرقي.

يذكر أن جيلمين ريفاس، لعب في الدوري السعودي لصالح الاتحاد، وانتقل بعدها لنادي الشارقة الإماراتي، ثم عاد ليمثل فريق الهلال، وقررت إدارة الزعيم التخلي عنه بداعي تواضع مستواه، رغم مشاركته في 24 مباراة في الدوري، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع هدفين.