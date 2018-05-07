الوحدة والظفرة الإماراتيان يتنافسان على ضم ميليسي مهاجم نادي الهلال السعودي السابق

وصل الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، إلى الإمارات تمهيدًا للتوقيع لأحد أندية دوري الخليج العربي، بعد انتهاء علاقته مع “الزعيم” رسميًا.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن اللاعب رفض العديد من العروض المحلية السعودية التي انهالت عليه بعد انتهاء عقده مع الهلال وفضل الانتقال إلى الدوري الإماراتي.

وأشارت أنباء صحافية إماراتية إلى أن اللاعب بات قريبًا من التوقيع مع نادي الظفرة، فيما كشفت تقارير أخرى أن الوحدة الإماراتي دخل في خط المفاوضات لخطف اللاعب.

نيكولاس ميليسي إلى الإمارات. ????????✈️ pic.twitter.com/n1WTz7c4Bl — اخبار الهلال (@hilalstuff) May 6, 2018

ميليسي كان يفضل الاستمرار مع الهلال حال استمراره في الملاعب السعودية غير أن رغبة عائلته من جهة وعدم تقديم الهلاليين ما يوحي برغبتهم في استمراره دفعه لدراسة العروض المقدمة له، وخصوصًا من الإمارات حيث يتنافس على ضمه ناديا الظفرة والوحدة.

وانضم ميليسي إلى الفريق الأزرق، في أغسطس 2016، بعد شراء عقده من بلازا كولونيا الأوروغوياني، وأسهم مع زملائه في حصول النادي على لقب دوري المحترفين موسمين متتاليين، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2017، والحلول وصيفًا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.