بالصور.. شبيه تركي آل الشيخ ومحمد صلاح يثير الجدل على تويتر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الأشخاص تجمع ملامح وجهه بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لرواد موقع “تويتر” فقد أطلقوا على صاحب الصورة، والذي تبدو من هيئته وملابسه أنه أحد العاملين في إحدى الدول الأوروبية، “تركي محمد صلاح آل شيخ”.

وكان تركي آل الشيخ، قد كشف مؤخرا حقيقة تصريحاته بشأن لاعب منتخب مصر محمد صلاح، التي تعرض بسببها لانتقادات من جانب محبيه.

تركي محمد صلاح ال الشيخ @Turki_alalshikh

ناويها !! ???????? pic.twitter.com/ev7ZiGjpmX — Hattan Mohammed (@hattanmhmd) May 5, 2018

وكان آل الشيخ، غرد في وقت سابق، بأنه يتمنى عدم مشاركة جناح ليفربول محمد صلاح في المباراة المقامة بين مصر ومنتخب السعودية، في بطولة كأس العالم، وذلك لاعتقاده أن منتخب بلاده سيكون في حال أفضل، وسيعزز ذلك من فرص فوزه.

وأكد آل الشيخ، خلال لقائه مع محطة “سي إن إن” الأمريكية، أنه يتحول إلى مشجع على “تويتر” وينسى أنه مسؤول رياضي، وأنه عندما يعلق على المنتخب السعودي، فإنه يتحدث بحماس.

وقال: “قد أخطئ وأصيب وقد أكون حادا في بعض المصطلحات التي أستخدمها، وبالنسبة لمحمد صلاح فهو لاعب عربي عظيم ورفع رؤوسنا كعرب”.

وعن معيار نجاح المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 بالنسبة له، أجاب تركي آل الشيخ: “سنعمل ما في وسعنا لتحقيق نتائج إيجابية، ورفع اسم كرة القدم السعودية، فهذه هي المشاركة الخامسة لنا في كأس العالم، ونحن لسنا جديدين على ذلك، لكننا قادرون على تقديم مباراة جميلة ضد روسيا”.

منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم مع مصر وروسيا وأوروغواي.