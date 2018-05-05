تقارير.. نادي الهلال السعودي يجدد تعاقد عبدالملك الخيبري لموسم واحد

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر لاتفاق مع عبدالملك الخيبري، لاعب الفريق من أجل تجديد تعاقده مدة موسم واحد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”، فإن الخيبري سيظل مع “الزعيم” لموسم جديد، بعدما رفض عدة عروض الفترة الماضية.

وكان الخيبري قد رفض عرضًا مغريًا من نادي الاتحاد، في وقت كان قد رفض عرضًا آخر من نادي الوحدة، مفضلًا البقاء في الرياض لظروفه العائلية، ليضع ‎الهلال خيارًا أول في الموسم الجديد.

نادي الهلال يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين محليين ومحترفين، كما سمحت الإدارة لأكثر من لاعب بمغادرة الفريق.

وكان الخيبري انضم قبل موسمين إلى الهلال قادمًا من الشباب، وشارك بانتظام في الموسم الأول، إلا أن مشاركاته تذبذت بشدّة خلال الموسم الماضي بسبب لمعان عبد الله عطيف.

ويعد لاعب الوسط، أحد العناصر الأساسية في المنتخب السعودي، حيث شارك في جميع مباريات التصفيات، باستثناء اللقاء الأخير أمام اليابان.