تركي آل الشيخ يعتذر عن عدم قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك المصري

أصدر تركي آل الشيخ بيانًا رسميًا، يعتذر خلاله عن عدم قبول الرئاسة الشرفية للزمالك، بعد إعلان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، منح الرئاسة الشرفية له.

وجاء البيان كالتالي..

“يعرب مكتب معالي المستشار، تركي آل الشيخ عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت عن أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير، إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيسًا شرفيًا له.

وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج”.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي، أنه قد قرأ رسالة ممدوح عباس إلى تركي آل الشيخ بأن “مصر ليست المرتزقة اللي بيجولك يتسولوا ويفرشوا لك الأرض رمل، مصر أكبر من ذلك وأكبر من هؤلاء الأقزام، وأتحدث عن نادي الزمالك، ولن تكون رئيسًا شرفيًا للنادي طالما أنا على قيد الحياة”، مشيرًا إلى أن تركي آل الشيخ بعدما وجد السباب من جانب ممدوح عباس اعتذر عن دعم أي صفقات للأبيض.

وأضاف رئيس الزمالك أنه عقد جلسة مع رجال أعمال سعوديين أعلنوا دعمهم للنادي بمدرب و3 صفقات، ولكن بعد الرسالة التى أرسلها عباس لتركي آل الشيخ، اعتذر الإخوة السعوديون عن دعم صفقة المدرب والثلاثة لاعبين، فتم اتخاذ قرار لمجلس الإدارة بأن يكون تركي رئيسًا شرفيًا للقلعة البيضاء “بدون فلوس” ولا نريد منه شيئًا، على حد وصفه.

وتقدّم مرتضى منصور، باسم نادي الزمالك، باعتذار لتركي آل الشيخ لأنه لم يخطئ في شيء، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة بأن يكون أهلاويًا ورئيسًا شرفيًا للزمالك.