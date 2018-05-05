المنتخب السعودي يتطلع للقب رابع في كأس آسيا 2019

قال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن منتخب بلاده يستهدف “المنافسة بقوة” على لقب كأس آسيا في الإمارات العام المقبل.

وجاء منتخب السعودية على رأس المجموعة الخامسة، بعدما سُحبت، أمس الجمعة، قرعة البطولة التي ستنطلق في يناير، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، إلى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

وقال عزت في بيان على “تويتر”: “نجاح منتخبنا في التأهل لكأس العالم في روسيا وحضوره القوي في التصفيات المؤهلة وإعداده المثالي للمشاركة العالمية، كلها تعزز من آمالنا وترفع سقف أهدافنا في حضور يليق به وبمكانته القارية كأحد أهم أبطال آسيا”.

“لذلك، سندخل البطولة المقبلة من أجل المنافسة بقوة على اللقب”.

وأحرز المنتخب السعودي اللقب 3 مرات، آخرها في 1996، ولا يتفوق عليه في عدد مرات التتويج سوى منتخب اليابان بطلة آسيا 4 مرات.

وقال رئيس الاتحاد السعودي: “نتطلع حاليًا لظهور منتخبنا بصورة مميزة في مونديال روسيا، خاصة وهو سيكون محط أنظار العالم، حيث سيلعب الافتتاح أمام المنتخب الروسي.

“ولذلك، نحن نسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف في مشاركتنا العالمية، لتنعكس بشكل إيجابي على مشاركتنا القارية المقبلة”.

وسيلعب منتخب السعودية في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مصر وأوروغواي. وتقام المباراة الافتتاحية 14 يونيو.