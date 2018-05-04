السعودية قد تشتري أندية أوروبية (صورة)‎

كشف الإعلامي وليد الفراج أن المملكة العربية السعودية تعكف حاليًا على دراسة شراء بعض الأندية الأوروبية، وذلك للاستثمار الرياضي.

وقال الفراج في تصريحات نقلها حساب “أكشن يا دوري” إن السعودية قد تشتري أندية أوروبية بحيث تكون التجربة أروع مما قامت به بعض الدول الخليجية.

وألمح الفراج إلى أن السعودية ستقدم نموذجًا في الاستثمار الرياضي على عكس بعض الدول الأخرى، في إشارة إلى قطر التي اشترت نادي باريس سان جيرمان، عبر وسيط هو ناصر الخليفي، والذي يواجه اتهامات مالية جراء شراء نيمار وبعض الصفقات الأخرى.

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: “تخيل ماذا سيكون حجم هذا النادي؟”.