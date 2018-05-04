روي فيتوريا يحسم قراره بشأن تدريب نادي الهلال

كشفت الصحف البرتغالية عن تلقي المدرب البرتغالي روي فيتوريا عرضًا يسيل له اللعاب من نادي الهلال السعودي لقيادته، الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، حيث قال إنه عرض مليوني مثير.

كما كشفت الصحف عن أن الهلال عرض على المدرب مشروعًا طموحًا لأجل الفوز بالبطولة المستعصية على الفريق السعودي منذ العام 2000، وهي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت إنه على الرغم من الأنباء المتداولة في المنطقة العربية عن موافقة فيتوريا على عرض الهلال، إلا أن المدرب لم يحسم قراره بعد، وينتظر مواجهة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة، مساء غد السبت، إذ أن هزيمة فريقه في المباراة ستعني انتقاله لتدريب الهلال.

كما تحدثت الصحف عن أن الهلال ولأجل اللقب الآسيوي، يطمح في التعاقد مع كل من المدافع الياباني يوشيدا والمهاجم الكولومبي رادميل فالكاو.