عبدالملك الخيبري يرفض عرضًا مغريًا من نادي الاتحاد

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن عبدالملك الخيبري، لاعب خط وسط نادي الهلال، رفض عرضًا مغريًا من نادي الاتحاد، للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن الخيبري البالغ من العمر 32 عامًا، يفضل البقاء مع الهلال ولهذا فإنه قرر رفض عرض الاتحاد، رغم أنه مغرٍ.

ويلعب الخيبري للهلال منذ صيف العام 2016، قادمًا من الشباب في صفقة انقال حر، حين تعاقدت معه إدارة الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي وقتها.

وكان عبدالملك الخيبري قريبًا من اللحاق بزميله أسامه هوساوي في نادي الوحدة الصاعد إلى دوري المحترفين، لكن الصفقة فشلت، وأشارت تقارير إلى أن رغبة اللاعب في البقاء مع الهلال كانت حاسمة.