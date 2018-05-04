النادي الأهلي السعودي يجدد عقد لاعبه حسين المقهوي (صور وفيديو)

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، تمديد عقد لاعبه حسين المقهوي، حتى العام 2022.

وكتب الأهلي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “حسين المقهوي أهلاويًا حتى 2022”.

والمقهوي البالغ من العمر 30 عامًا، يعد أحد أهم أعمدة الأهلي، وشارك معه في 24 مباراة من أصل 26، في الدوري السعودي الموسم المنصرم، 2017/2018، وسجل خلالها 5 أهداف وصنع واحدًا.

من جهته توجه المقهوي بالشكر إلى إدارة الأهلي وجماهيره التي وقفت معه في السنوات الأخيرة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن محبي الأهلي

ويلعب المقهوي للأهلي منذ 2014، بعد أن انتقل إليه قادمًا من الفتح، وكان أحد عناصر الفتح الأساسية في فوزه بلقب الدوري موسم 2012/2013.

وجاء تمديد عقد المقهوي بعد يومين من تمديد عقد المدافع محمد آل فتيل.

واحتل الأهلي المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي موسم 2017/2018، لكنه صعد إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، ويلاقي السد القطري يومي 7 و14 مايو.

صور من توقيع عقد الكابتن حسين المقهوي للنادي #الأهلي@housain88 pic.twitter.com/v1B22qjIoj — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 3, 2018