سعوديون يتعاطفون مع اللاعب السابق سلطان البرقان عقب تدهور صحته بشكل مفاجئ

أبدى آلاف السعوديين من عشاق كرة القدم ومتابعيها، تعاطفًا كبيرًا مع اللاعب السابق سلطان البرقان الذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ ويعيش وضعًا حرجًا وسط دعوات واسعة له بالشفاء.

وكشف مقربون من اللاعب الشاب وزملاء له في أندية سابقة لعب لها، مساء الخميس، عن تدهور حالته الصحية بشكل خطير، فيما قالت تقارير محلية إنه تعرض لجلطة في الدماغ تهدد حياته.

وجذبت تلك المعلومات كثير من السعوديين، لاسيما عشاق كرة القدم وجماهير الأندية التي سبق للبرقان أن لعب لها وهي الهلال والاتفاق والرائد والشعلة بجانب تمثيله لمنتخب بلاده في العام 2012.

وانضم لاعبو كرة القدم السعوديين من زملاء البرقان إلى الوسم (#سلطان_البرقان) في موقع “تويتر” والذي تحول لعنوان دون تحته آلاف المغردين تمنياتهم بالشفاء العاجل للاعب البرقان.

وكتب الرئيس المكلف لنادي الهلال، سامي الجابر: “يمر الأخ العزيز سلطان البرقان بوضع صحي حرج هذه الأيام.. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية”.

كما أشار الجابر في تغريدته، إلى مساندة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، للاعب البرقان في مرضه، قائلًا: “خالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته واهتمامه بالحالة الصحية لأخي سلطان شافاه الله وعافاه ورفع عنه كل مكروه”.

يمر الأخ العزيز سلطان البرقان بوضع صحي حرج هذه الأيام.. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية.

وخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته واهتمامه بالحالة الصحية لأخي سلطان شافاه الله وعافاه ورفع عنه كل مكروه — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ٣ مايو ٢٠١٨

من جانبه، علق الأمير والأكاديمي السعودي، الدكتور خالد آل سعود على حالة البرقان الصحية، قائلًا: “الأخ سلطان أحسبه على خُلق رفيع.. أسأل الله تعالى أن يُرِي مُحبيه فيه ما يُفرح قلوبهم”.

ويبلغ البرقان من العمر 35 عامًا، وسبق أن لعب لعدة أندية محلية قبل أن يمثل منتخب بلاده في كأس العرب عام 2012، ويظهر بعدها كمحلل فني ضمن طاقم الخبراء الكرويين في قناة ” MBC PRO SPORTS”.