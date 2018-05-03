سامي الجابر: سلطان البرقان لاعب نادي الهلال السعودي السابق يمر بوضع صحي “حرج”

كشف سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي، أن سلطان البرقان لاعب الفريق السابق، يمر بوضع الصحي حرج.

وكتب الجابر على حسابه تويتر، مساء اليوم الخميس: “يمر الأخ العزيز سلطان البرقان بوضع صحي حرج هذه الأيام.. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية. وخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته واهتمامه بالحالة الصحية لأخي سلطان شافاه الله وعافاه ورفع عنه كل مكروه”.

يمر الأخ العزيز سلطان البرقان بوضع صحي حرج هذه الأيام.. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية.

وخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته واهتمامه بالحالة الصحية لأخي سلطان شافاه الله وعافاه ورفع عنه كل مكروه — سامي الجابر (@SamiAlJaber) ٣ مايو ٢٠١٨

وكشف الصحفي عوض الزبيدي أن البرقان أصيب بجلطة في الدماغ، وتم نقله إلى المستشفى.

إصابة اللاعب السابق والمحلل الفني #سلطان_البرقان بجلطة في الدماغ نسأل الله الشفاء العاجل له ولجميع مرضى المسلمين pic.twitter.com/VcHYpGZDNH — عوض الزبيدي???????????????? (@AALZBADI) ٣ مايو ٢٠١٨

وتحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى دفتر كبير لمساندة نجم الهلال الأسبق سلطان البرقان نظرًا لمروره بوعكة صحية حرجة، وكتب معظم الإعلاميين والرياضين تغريدات لمساندة النجم السابق وجاءت كالتالي:

دعواتنا الصادقة للاعب السابق والإعلامي #سلطان_البرقان بالشفاء العاجل

اللهم البسه لباس الصحة والعافية واجمع له بين الأجر والعافية #دوري_بلس pic.twitter.com/6MysjwTZyf — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ مايو ٢٠١٨

اللهم أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما. دعواتنا بالشفاء العاجل للاعب فريق #الرائد السابق #سلطان_البرقان pic.twitter.com/oTAJ2j9f0q — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) ٣ مايو ٢٠١٨

اللهم يا رب العباد وخالق الخلق .. اسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك أو إستأثرت به في علم الغيب عندك..

أن تشف #سلطان_البرقان من مرضه وسقمه وتجعل العافية في جسده. — بندر الوابصي (@bndralwabsii) ٣ مايو ٢٠١٨

أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً..

دعواتكم لاخوي #سلطان_البرقان pic.twitter.com/W1yzVwkLRh — خالد الشنيف (@k_alshenaif) ٣ مايو ٢٠١٨

أخي الغالي #سلطان_البرقان أسال الله العزيز القدير أن يكتب لك الشفاء العاجل والعافية

الله يجمع لك بين الاجر والعافية، ويكتب لك الشفاء وجميع المسلمين pic.twitter.com/gwiDriZQxM — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) ٣ مايو ٢٠١٨

لا تنسون كريم الُخلق #سلطان_البرقان من صادق دعواتكم فهو يمر بوقت صعب يسهله الله بصادق دعائكم، اللهم أشفه وارفع عنه وتمم له الصحة والعافية واحفظه قرة عين لأهله pic.twitter.com/h6eeFs7Fni — خالد القحطاني (@khaled_q28) ٣ مايو ٢٠١٨

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي اخي الغالي #سلطان_البرقان وتمدّه بالصحّة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل . — محمد الشلهوب (@mbsh_10) ٣ مايو ٢٠١٨

جدير بالذكر أن سلطان البرقان المولود عام 1983، لعب لنادي الهلال وتنقل بين أندية الاتفاق والرائد والشعلة.