سامي الجابر: سلطان البرقان لاعب نادي الهلال السعودي السابق يمر بوضع صحي “حرج”

سامي الجابر: سلطان البرقان لاعب نادي الهلال السعودي السابق يمر بوضع صحي “حرج”

المصدر: فريق التحرير

كشف سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي، أن سلطان البرقان لاعب الفريق السابق، يمر بوضع الصحي حرج.

وكتب الجابر على حسابه تويتر، مساء اليوم الخميس: “يمر الأخ العزيز سلطان البرقان بوضع صحي حرج هذه الأيام.. أسأل الله العلي القدير أن يكتب له الشفاء العاجل وأن يمن عليه بالصحة والعافية. وخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته واهتمامه بالحالة الصحية لأخي سلطان شافاه الله وعافاه ورفع عنه كل مكروه”.

وكشف الصحفي عوض الزبيدي أن البرقان أصيب بجلطة في الدماغ، وتم نقله إلى المستشفى.

وتحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى دفتر كبير لمساندة نجم الهلال الأسبق سلطان البرقان نظرًا لمروره بوعكة صحية حرجة، وكتب معظم الإعلاميين والرياضين تغريدات لمساندة النجم السابق وجاءت كالتالي:

جدير بالذكر أن سلطان البرقان المولود عام 1983، لعب لنادي الهلال وتنقل بين أندية الاتفاق والرائد والشعلة.

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