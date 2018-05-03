اليوناني فيتڤا والبرازيلي ليوناردو يطلبان فسخ تعاقدهما مع النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن النادي الأهلي تلقى خطابًا من اتحاد الكرة يفيد برغبة كل من اليوناني فيتڤا تزيديس والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا بفسخ تعاقدهما مع النادي، وذلك بسبب عدم استلامهما لرواتبهما منذ خمسة أشهر.

وأشارت تلك التقارير إلى أن اليوناني فيتفاتزيدس والبرازيلي ليوناردو دي سوزا طلبا فسخ التعاقد مع النادي الأهلي لتأخر الرواتب لمدة 5 أشهر.

يذكر أن النادي الأهلي هو أحد الأندية التي تئنّ ماليًا بسبب الديون العالقة على النادي والتي تبلغ أكثر من 110 ملايين ريال.

وقال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي، إن مجلس إدارة النادي اكتشف قضية جديدة بمبلغ 115 ألف ريال؛ ما دفع ديون النادي نحو الزيادة.

وأكد النفيعي أن بعض لاعبي الأهلي الأجانب يرفضون العودة والمشاركة في الآسيوية بسبب الديون.

وينتظر الأهلي مواجهة مهمة للغاية في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل أمام السد في ذهاب دور الـ16 من عمر المسابقة التي يمثل فيها المملكة العربية السعودية وحيدًا بعد خروج الهلال.