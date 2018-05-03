أُحد يحسم ملحق الصعود على حساب الطائي ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

أُحد يحسم ملحق الصعود على حساب الطائي ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

المصدر: رويترز

ضمن نادي أُحد البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه 2-1 على الطائي في إياب ملحق الصعود، اليوم الخميس.

وسجل ثنائية أُحد محمد عطية في الدقيقة 59 والعُماني محسن جوهر بعدها بسبع دقائق، بينما قلّص أحمد عبده الفارق في الدقيقة قبل الأخيرة.

وحسم أُحد البقاء في دوري الأضواء بفضل فوزه 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للملحق، حيث سحق الطائي 5-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

واحتل أُحد المركز الأخير في دوري المحترفين الموسم المنقضي، ليخوض مواجهة الملحق أمام الطائي ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان.

وسيلتقي الكوكب مع الرائد، غدًا الجمعة، في إياب ملحق الصعود، حيث تغلب الرائد 4-1 على الكوكب في الذهاب.

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