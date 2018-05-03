أُحد يحسم ملحق الصعود على حساب الطائي ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

ضمن نادي أُحد البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه 2-1 على الطائي في إياب ملحق الصعود، اليوم الخميس.

وسجل ثنائية أُحد محمد عطية في الدقيقة 59 والعُماني محسن جوهر بعدها بسبع دقائق، بينما قلّص أحمد عبده الفارق في الدقيقة قبل الأخيرة.

60’ أحد يحرز أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب محمد عطية من كرة ثابتة 1-0#الطائي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/GUr7BXw0cS — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ مايو ٢٠١٨

66’ أحد يعزز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عن طريق اللاعب محسن جوهر 2-0#الطائي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/DzRBLRZJ0F — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ مايو ٢٠١٨

وحسم أُحد البقاء في دوري الأضواء بفضل فوزه 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للملحق، حيث سحق الطائي 5-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

واحتل أُحد المركز الأخير في دوري المحترفين الموسم المنقضي، ليخوض مواجهة الملحق أمام الطائي ثالث ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان.

وسيلتقي الكوكب مع الرائد، غدًا الجمعة، في إياب ملحق الصعود، حيث تغلب الرائد 4-1 على الكوكب في الذهاب.