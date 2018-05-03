نادي النصر السعودي يحصل على توقيع عبدالله العويشير حارس الفتح (صور)

حصل نادي النصر السعودي على توقيع عبدالله العويشير حارس مرمى الفتح؛ لينضم إلى صفوف الفريق ابتداءً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى صيف 2021.

ونشر حساب النصر على موقع “تويتر” صور توقيع الحارس الدولي السابق مع الأصفر، إلى جانب محمد المسبل أمين عام النادي العاصمي.

وقعت إدارة نادي #النصر رسمياً مع حارس المرمى الكابتن عبدالله العويشير

وذلك لمدة ثلاث سنوات .

جاء ذلك بحضور الأمين العام للنادي الاستاذ محمد المسبل . pic.twitter.com/MdfzBfoSyW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٣ مايو ٢٠١٨

وأمضى العويشير (27 عامًا) مسيرته الكروية مع نادي الفتح منذ صعوده إلى دوري المحترفين صيف 2009، وفي ذلك الموسم بقي احتياطيًا للحارس الأساسي آنذاك محمد شريفي، قبل أن يلعب مباراته الرسمية الأولى بقميص النادي الأحسائي الموسم اللاحق أمام الحزم.

وساهم العويشير بتحقيق الفتح لبطولة دوري المحترفين السعودي 2012-2013 عندما حمى مرماه في 19 مباراة تلقى خلالها 16 هدفًا، وحقق بعدها مباشرة كأس السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد.