ردود فعل غاضبة بعد أنباء مفاوضات نادي الهلال السعودي مع سكولاري

لم تبد جماهير نادي الهلال السعودي ارتياحًا لمفاوضات إدارة النادي مع المدرب البرازيلي المخضرم لويس فيلبي سكولاري، رغم أن الأخير يمتلك سيرة ذاتية مذهلة بكل المقاييس.

وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير سابقة إلى أن الهلال اقترب من روي فيتوريا مع احتمالية عودة دياز، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن مفاوضات مع سكولاري.

ولم يصدر عن نادي الهلال السعودي أي شيء يشير إلى مفاوضات مع سكولاري، غير أن مدرب الهلال قال قبل يومين، إنه اتفق مع مدرب عالمي دون أن يسميه.

وترغب جماهير الهلال في استعادة رامون دياز مدرب الفريق السابق مجددًا، كما رحبت بأنباء التفاوض مع فيتوريا مدرب بنفيكا.

ويبلغ سكولاري 70 عامًا، وهو ما تراه جماهير الهلال عمرًا كبيرًا لمدرب الفريق.

وغرّد أحمد رجب :”اللهم باعد بين الهلال وبين سكولاري”.

وغرد فيصل :”إن صحّت الأخبار بأن المنتهي “سكولاري” هو مدرب الهلال المقبل على جمهور الهلال تنفيذ حملة لايقاف التعاقد معه والعودة لدياز أو البرتغالي فيتوريا، ياعمي سكولاري جاي عشان يموت عندنا. “.

ودشنت جماهير الهلال هاشتاغ #سكولاري_مرفوض_ياسامي لإبداء غضبها من التعاقد مع المدرب المخضرم.

وبدأ سكولاري مسيرته التدريبية في 1982، وحقق كأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل، سبق أن درب الشباب السعودي والأهلي السعودي والقادسية الكويتي ومنتخب الكويت، كما عمل أخيرًا في الدوري الصيني.