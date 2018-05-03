كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات

تسحب غدًا الجمعة قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات في يناير كانون الثاني بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة.

وتشهد النسخة 17 مشاركة 11 فريقًا عربيًا ومن بينهم الإمارات البلد المستضيف.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات، السابعة مساءًا بتوقيت السعودية.

وتلعب الإمارات في المجموعة الأولى وستفتتح البطولة في الخامس من يناير كانون الثاني باستاد مدينة زايد الرياضية الذي يشهد المباراة النهائية في أول فبراير شباط.

ويضم التصنيف الأول بجانب الإمارات كلاً من إيران وأستراليا حاملة اللقب واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وهي المنتخبات التي ستمثل القارة في كأس العالم في روسيا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وتأتي سوريا والعراق بطل 2007 وقطر بجانب الصين وأوزبكستان وتايلاند في التصنيف الثاني.

وفي التصنيف الثالث يأتي لبنان والمنتخب الفلسطيني وسلطنة عمان والهند وفيتنام وقرغيزستان، التي تشارك للمرة الأولى، بينما تقع البحرين والأردن واليمن بجانب كوريا الشمالية والفلبين وتركمانستان في التصنيف الرابع.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

وتستضيف الإمارات البطولة في ثمانية ملاعب في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

ويشارك في سحب قرعة البطولة زهير بخيت لاعب منتخب الإمارات السابق الذي كان موجودًا عندما خسرت بلاده في نهائي البطولة التي استضافتها عام 1996 بركلات الترجيح أمام السعودية.

وشارك بخيت في كأس آسيا مرتين بالإضافة إلى كأس الخليج ثلاث مرات وكأس العالم 1990.

وتنقل القرعة على قنوات بي إن سبورتس الرياضيية القطرية.

* النهائي الثالث

وتسعى أستراليا، التي تلعب في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب فرنسا وبيرو والدنمرك، لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وخسرت أستراليا في 2011 ضد اليابان قبل أن تفوز على كوريا الجنوبية في البطولة التي استضافتها في 2015 لتحرز اللقب لأول مرة.

وتأمل السعودية أيضا أن تحصد اللقب لأول مرة في 22 عامًا لتعادل الرقم القياسي لليابان بأربعة ألقاب.

ونالت السعودية، التي توجت لآخر مرة على الأراضي الإماراتية، اللقب ثلاث مرات في أربع نسخ متتالية للبطولة من 1984 وحتى 1996.

وتملك إيران ثلاثة ألقاب أيضًا أحرزتها في ثلاث نسخ متتالية بين1968 و1976.