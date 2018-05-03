كارينيو يطلب الاستغناء عن جميع أجانب نادي النصر السعودي ما عدا واحدًا

طلب الأوروغوياني، كارينيو، مدرب نادي النصر السعودي الجديد، الاستغناء عن جميع أجانب النادي باستثناء لاعبٍ واحدٍ فقط وهو المدافع برونو أوفيني.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن المدرب الجديد للعالمي، لا يرغب في وجود الأجانب من المتواجدين حاليًا بصفوف الفريق.

وتعني مطالب كارينيو أن النصر سيلغي تعاقده مع اللاعبين الذين تعاقد معهم الشتاء الماضي.

ومن أبرز اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم: المغربي محمد فوزير والجزائري عبدالمؤمن جابو والمهاجم جونيور كابنانغا والبرازيلي ليوناردو والتونسي فيرجاني ساسي والعماني سعد سهيل.

ويخطط سعود آل سويلم رئيس نادي النصر لتسديد ديون الفريق من أجل التمكن من تسجيل اللاعبين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم.

وينافس النصر على البطولات المحلية الموسم المقبل، بخلاف المشاركة في دوري أبطال آسيا حال حصوله على الرخصة الآسيوية، كما سيشارك في كأس العرب للأندية الأبطال.