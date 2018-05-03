سامي الجابر يصف وضع نادي الهلال بـ”الخطير”.. وتركي آل الشيخ يتوعد المتسببين في الديون

تعهد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، بأنه سيتم رفع أسماء من تسببوا في تراكم الديون على الأندية السعودية إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أن ديون الأندية السعودية وصلت مليار ريال.

وقال في مداخلة مع قناة ksa الرياضية :”سوف نقوم برفع جميع أسماء الذين تسببوا بتراكم هذه الديون للجهات المختصة”.

وأوضح آل الشيخ إلى أن السبب الذي أدى لهذه الكارثة من الديون هم رؤساء الأندية الذين كانوا يبحثون عن ” الشو” الإعلامي.

وكشف آل الشيخ عن أن رقم الديون في الهلال وصل الآن مع احتساب شهر إبريل إلى 133 مليون ريال.

من جهته وصف سامي الجابر، رئيس نادي الهلال وضع النادي المالي بالخطير، وتابع :”جميع أرقام الديون التي أعلنت عبر اتحاد القدم السعودي على النادي صحيحة”.

وواصل الجابر :”قدمت ديون الهلال بنفسي إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة”.

وعلق الناقد الرياضي محمد السويلم :”على سامي الجابر أن يتحاور مع أعضاء شرف الهلال ذوي الملاءة المالية”.