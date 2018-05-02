ميليسي يفضل الهلال على الأهلي والشباب السعوديين

يفضل نيكولاس ميليسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، توقيع عقد جديد مع الهلال على الانضمام إلى الأهلي أو الشباب السعوديين.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن المحور الأوروغوياني قابل بأريحية أنباء رغبة الهلال في توقيع عقد جديد معه.

كان سامي الجابر رئيس نادي الهلال قد رفض تجديد عقد ميلسي، الذي انتهى بالفعل بنهاية الموسم السعودي الحالي.

وأنهى الهلال موسمه المحلي بالفوز بلقب الدوري، بينما يواجه الاتحاد نظيره الفيصلي على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وترغب اندية الأهلي والشباب السعوديين في التوقيع مع ميليسي، الذي أثار قرار عدم تجديد عقده جدلًا واسعًا بين الجماهير الهلالية، إذ قدم اللاعب مستويات مميزة للغاية مع الزعيم منذ ان انضم إليه.