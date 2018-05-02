مشكلة غريبة تواجه فواز القرني حارس مرمى المنتخب السعودي في معسكر “الأخضر” (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كوميدي لفواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، خلال تواجده في معسكر “الأخضر” بمدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمثل المرحلة الرابعة من مراحل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2018.

ويظهر في الفيديو “القرني” ويبدو أنه يتحدث لمدربه ويوضح له سبب تأخره عن الانضمام للتدريب بأن قفازه يحمل 4 صوابع فقط، ولا يجد الخامس، ونشر زميله ياسر المسيليم، الفيديو عبر تطبيق “سناب شات” ويظهر صوته بجواره ضاحكًا على الموقف الغريب.

من سناب ياسر المسيليم . .

فواز القرني والقفاز ذو الاربع أصابع ???? . pic.twitter.com/AghdgzDP2l — Ball Gools (@BallGools) May 1, 2018

وكان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أكد أن هناك عددًا من الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال معسكر الأخضر في ماربيا الإسبانية، خاصة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2018.

وأعرب مدرب المنتخب السعودي عن تفاؤله الشديد بشأن مشاركة الأخضر في المونديال، مُشددًا على أنه يرغب في دخول تاريخ كرة القدم السعودية وقلوب الجماهير.

يذكر بأن الأخضر السعودي سيلعب مبارياته في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كل من روسيا البلد المضيف، ومصر والأوروغواي.