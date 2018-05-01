من هو روي فيتوريا المرشح الأبرز لتدريب نادي الهلال السعودي؟‎

منذ أن أعلن سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، أنه حسم ملف التعاقد مع مدرب عالمي ومهاجم ومدافع أجنبي، لتدعيم صفوف الفريق، الموسم المقبل، بدأت جماهير الزعيم في التداول والتساؤل عن اسم مدربها المقبل.

واتفقت معظم الآراء على أن المدرب الأبرز هو مدرب نادي بنفيكا البرتغالي، روي فيتوريا، وقد تفاعل الجمهور على تويتر مع هذا المدرب، واعتبروه حال توقيع الإدارة معه بأنه رجل المرحلة، مستشهدين بأرقامه التي حققها فيتوريا مع بنفيكا.

وتولى فيتوريا قيادة الجهاز الفني لبنفيكا في 150 مباراة حقق 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24، وتوج معهم بالدوري البرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة.

ويعتمد فيتوريا على طريقة لعب هجومية بالدخول بـ”4-4-2″.

روي فيتوريا مدرب بنفيكا ????????

• 150 مباراة

• 105 فوز [70%]

• 21 تعادل

• 24 خسارة

• 325 له

• 127 عليه

• الدوري البرتغالي????????

• السوبر البرتغالي????????

• كأس البرتغال????

• كأس الدوري????

• [4-4-2] https://t.co/BxjDNb5tt7 — Bander (@bedzz_8) May 1, 2018

وخلال سنتين من قيادته، فاز بنفيكا في الدوري البرتغالي مرتين، بالإضافة إلى كأس البرتغال وكأس الدوري، كما فاز أيضًا بكأس السوبر كانديدو أوليفيرا مرتين، ولديه ستة ألقاب في عامين.

وقبل تولي بنفيكا في 2015، قاد قبلها فريق جاماراش، وتحت قيادته قدم الفريق أداء بارزًا، كما توج باللقب الأهم في تاريخ النادي وهو كأس البرتغال لموسم 2012-2013.

وأصبح المدرب مرجعية بالنسبة لجماهير بنفكيا، لأنه حل محل جورجي خيسوس، الذي رحل عن تدريب الفريق، وانتقل إلى غريمه اللدود سبورتنغ لشبونة.

وسبق أن تولى فيتوريا تدريب فرق برتغالية أخرى، مثل باسوش دي فيريرا.

يذكر أن الهلال هو حامل لقب الدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين، ويرأس الجابر، نجمه السابق، مجلس إدارته، عقب نهاية الموسم المنصرم، على إثر استقالة الأمير نواف بن سعد.